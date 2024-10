Ilgiornaleditalia.it - Marialuisa Jacobelli, chi è la giornalista di Dazn ed ex tentatrice con cui "Francesco Totti tradisce Noemi Bocchi"

Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)sono stati beccati mentre entravano e uscivano insieme in un hotel a Roma, lei ha confermato la liasonè unasportiva e conduttrice tv, nota per essere la figlia del celebreXavier, ex direttore di Tuttosport. Lei ha 32