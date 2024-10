Lapresse.it - Manovra: sindacati sanitari e medici, sciopero nazionale il 20 novembre

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Milano, 23 ott. (LaPresse) – “Il testo della Legge di Bilancio per il 2025 conferma la riduzione del finanziamento per la sanità rispetto a quanto annunciato nelle scorse settimane e cambia le carte in tavola rispetto a quanto proclamato per mesi” per questo i “Anaao Assomed, Cimo-Fesmed e Nursing Up, confermando la manifestazione del 20, proclamano lodi 24 ore nella stessa giornata di, dirigenti, infermieri e professionie”. Lo fanno sapere idelle professionie che, in merito alla, parlano di “briciole che offendono l’intera categoria”.