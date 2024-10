Lapresse.it - Manovra: Meloni, senza Superbonus +20mila euro a pensionato

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ott. (LaPresse) – “Se i soldi non fossero stati gettati dalla finestra per delle cose che non avevano un impatto e non erano prioritarie, oggi avremmo risorse per fare le cose prioritarie che la sinistra, che ha speso i soldi in cose non prioritarie, oggi ci chiede di fare e che non ha fatto quando governava. Non abbiamo aumentato le pensioni minime e non abbiamo aumentato le risorse come avremmo voluto sulla sanità perché nel 2025 abbiamo da pagare 38 miliardi didiche ci è servito per ristrutturare meno del 4% delle case degli italiani, soprattutto le seconde. Se non avessimo avuto questi 38 miliardi avremmo potuto aumentare le pensioni minime di 20milaper ciascunminimo”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia, intervistata dal direttore del ‘Tempo’ Tommaso Cerno.