Manovra Mattarella ha firmato testo

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) 10.40 Il Presidente della Repubblicahalae ora ilè atteso alle Camere per l'avvio dell'iter parlamentare. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha annunciato che il taglio del cuneo fiscale coinvolgerà 1,3 milioni di lavoratori in più, che andranno ad aggiungersi ai 13 mln già interessati dalla misura. Quest'anno "arriviamo ai redditi fino a 40.000 euro", ha detto il ministro. Molte le misure in questa legge di bilancio 2025 per circa 30mld lordi. Verso aumento delle pensioni minime.