Manovra | ItaliaFintech aumento tassazione cripto frena innovazione

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Torino, 23 ott. (LaPresse) – “Il disegno di legge che prevede l’dellasulle plusvalenze davalute al 42% rappresenta un rischio di spingere i talenti e i capitali all’estero, verso Paesi con unapiù competitiva, come la Germania (26,4%) o la Svizzera (0%)”. È il commento a LaPresse di, associazione che riunisce le più innovative realtà del Fintech in Italia, sull’inserimento indell’aliquota sulla plusvalenza-valute al 42%. “Secondo i dati della Tax Foundation Europa, oltre alla Danimarca, nessun Paese europeo supera il 40% disulle plusvalenze. Cambiare il regime fiscale dopo solo un anno non solo introduce incertezza normativa, ma compromette la capacità di attrarre investimenti el’”, viene sottolineato.