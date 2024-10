Lapresse.it - Manovra, bonus nascita 2025: mille euro per ogni bebè

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) “Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, perfiglio nato o adottato” dal primo gennaioè riconosciuto un importo “una tantum” di, che sarà erogato nel mese successivo al mese dio adozione. È la misura prevista dallaper “i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unionepea” o “cittadini di uno Stato non appartenente all’Unionepea in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi”. La condizione è un Isee non superiore a 40.000annui.