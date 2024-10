Quotidiano.net - Manovra: arriva il bonus nuove nascite da 1.000 euro

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) "Al fine di incentivare la natalità econtribuire alle spese per il suo sostegno", con laper ogni figlio nato o adottato dal primo gennaio 2025 un "" una tantum da 1.000. L'importo, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione, non concorre alla formazione del reddito ed è corrisposto per i figli di cittadini italiani, di uno Stato Ue o di uno Stato non appartenente all'Ue in possesso del permesso di soggiornopeo "per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro" o per motivi di ricerca di almeno sei mesi. La condizione è che il nucleo familiare abbia un Isee inferiore a 40.000annui. Il costo è di 330 milioni nel 2025 e 360 milioni nel 2026.