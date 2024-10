Manovra, Agens, Anav e Asstra: “Insufficienti risorse per il settore Tpl” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – "La misura di 120 milioni di euro, prevista dall’art. 97 del disegno di legge di bilancio per il solo anno 2025, recentemente approvato dal Governo, per quanto apprezzabile, è ampiamente insufficiente rispetto alle esigenze del trasporto pubblico locale". Così le Associazioni di categoria del settore Agens, Anav, Asstra. "La dotazione del Fondo nazionale trasporti L'articolo Manovra, Agens, Anav e Asstra: “Insufficienti risorse per il settore Tpl” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – "La misura di 120 milioni di euro, prevista dall’art. 97 del disegno di legge di bilancio per il solo anno 2025, recentemente approvato dal Governo, per quanto apprezzabile, è ampiamente insufficiente rispetto alle esigenze del trasporto pubblico locale". Così le Associazioni di categoria del. "La dotazione del Fondo nazionale trasporti L'articolo: “per ilTpl” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Manovra, Agens, Anav e Asstra: "Insufficienti risorse per il settore Tpl" - "La misura di 120 milioni di euro, prevista dall’art. 97 del disegno di legge di bilancio per il solo anno 2025, recentemente approvato dal Governo, per quanto apprezzabile, è ampiamente insufficiente ... (adnkronos.com)