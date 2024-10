Manganellate ai liceali di Pisa pro-Palestina, 10 poliziotti indagati (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dieci poliziotti sono indagati per le cariche contro gli studenti delle scuole superiori al corteo pro-Palestina del 23 febbraio scorso a Pisa. La Procura alfea ipotizza i reati di eccesso colposo di legittima difesa e lesioni lievi colpose. Ci sarebbero indagati anche tra gli studenti. Dopo la manifestazione, una decina di poliziotti in servizio il giorno degli scontri si erano autoidentificati, informando la Procura dell’accaduto. Tra i poliziotti indagati – riferiscono le agenzie di stampa citando fonti sindacali – ci sarebbero agenti del reparto mobile di Firenze e coloro che avevano responsabilità del servizio e dell’ordine pubblico lungo il percorso del corteo. Negli scontri tra forze dell’ordine e manifestanti si registrarono 15 feriti, tra cui 11 minorenni, tutti refertati al pronto soccorso. Anche due agenti della Polizia furono medicati al pronto soccorso. Tpi.it - Manganellate ai liceali di Pisa pro-Palestina, 10 poliziotti indagati Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Diecisonoper le cariche contro gli studenti delle scuole superiori al corteo pro-del 23 febbraio scorso a. La Procura alfea ipotizza i reati di eccesso colposo di legittima difesa e lesioni lievi colpose. Ci sarebberoanche tra gli studenti. Dopo la manifestazione, una decina diin servizio il giorno degli scontri si erano autoidentificati, informando la Procura dell’accaduto. Tra i– riferiscono le agenzie di stampa citando fonti sindacali – ci sarebbero agenti del reparto mobile di Firenze e coloro che avevano responsabilità del servizio e dell’ordine pubblico lungo il percorso del corteo. Negli scontri tra forze dell’ordine e manifestanti si registrarono 15 feriti, tra cui 11 minorenni, tutti refertati al pronto soccorso. Anche due agenti della Polizia furono medicati al pronto soccorso.

