Inter-news.it - Magnin: «Fieri di giocare contro l’Inter! Ai ragazzi, una domanda»

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’allenatore dello Young Boys,, ha presentato la partitache si disputerà questa sera a Berna. Match valido per la Champions League. UNA– A parlare della partita su Prime Video il tecnico dello Young Boys Joel. L’allenatore, subentrato a Rahmen due settimane fa, ha presentato il match di Berna: «Ho preso la squadra due settimane fa, ci sono stati molti nazionali in nazionale e quindi non l’ho avuta completa. Chiaro che conosco la squadra per averla già allenata ad inizio anno. Io ripeto sempre come stanno, è lapiù importante. Primi 25? più importanti? Dico sempre alla squadra che gioca sul sintetico è che sono importanti i primi duelli. Siamo in difficoltà, lo stadio però è sempre pieno, vogliamo dare il meglio per novanta minuti».