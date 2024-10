Fanpage.it - Maestro di scacchi non accetta la sconfitta e impazzisce: la reazione violenta ha gravi conseguenze

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Christopher Yoo, 17 anni, è stato arrestato e poi rilasciato per quanto accaduto al torneo di Saint Louis, negli Stati Uniti. È finito nei guai per una denuncia per aggressione: ha sfogato la rabbia per unacontro una videomaker.