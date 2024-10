Sbircialanotizia.it - Luisa Ranieri e Isabella Ferrari nel cast di ‘Parthenope’: “Non chiamateci dive, usciamo senza trucco”

Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nel nuovo film di Paolo Sorrentino le attrici interpretano dueaggrappate al loro passato e a quella fama che non c'è più “Non. Nondi casa truccate o pettinate, in questo siamo uguali”. A dirlo all’Adnkronos sonoedche in, il nuovo film di Paolo Sorrentino