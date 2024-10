Lo spread Btp-Bund apre stabile a 123 punti base (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Avvio stabile per lo spread tra Btp e Bund, con il differenziale di rendimento tra i bond decennali italiani e quelli tedeschi che si mantiene a 123 punti base. Il rendimento dei Btp è in calo di poco meno di due punti base, al 3,54%. Quotidiano.net - Lo spread Btp-Bund apre stabile a 123 punti base Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Avvioper lotra Btp e, con il differenziale di rendimento tra i bond decennali italiani e quelli tedeschi che si mantiene a 123. Il rendimento dei Btp è in calo di poco meno di due, al 3,54%.

