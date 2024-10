Livornotoday.it - Livorno | Minimarket chiusi alle 20, Confcommercio: "Necessario prendere provvedimenti per una movida sana"

Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) La decisione del Comune didi far chiudere20 alcunidel centro cittadino è stata accolta positivamente da. Il direttore provinciale Federico Pieragnoli sottolinea come "non è nel nostro stile sperare in limitazioni per le attività commerciali ma quando la