Liverpool, Slot su Chiesa: "È deluso, sta faticando. Il problema è la Serie A" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'avventura al Liverpool di Federico Chiesa non è iniziata come si sperava. L'attaccante azzurro ha avuto diversi problemi fisici che ne hanno condizionato la preparazione e non gli hanno permesso di raggiungere la forma migliore, il tutto si è tradotto in soli 78 minuti giocati in maglia Reds, distribuiti in tre partite. "La situazione

