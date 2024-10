LIVE – Trento-Hapoel Tel Aviv 51-50, Eurocup 2024/2025 basket: RISULTATO in DIRETTA (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il RISULTATO in DIRETTA LIVE di Trento-Hapoel Tel Aviv, sfida valida come 5^ giornata del Gruppo A dell’Eurocup 2024/2025 di basket. Inarrestabili in campionato, dove sono arrivate quattro vittorie in altrettante partite, gli uomini di coach Galbiati faticano in campo europeo, dove è arrivata una sola vittoria, nel secondo turno contro il Trefl, prima delle pesanti sconfitte contro Podgorica e Bahcesehir. Ora, una partita casalinga contro una squadra di altissimo LIVEllo, che ha perso solo la partita di esordio contro Badalona, per ritrovare fiducia. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di mercoledì 23 ottobre, con Sportface che vi fornirà una DIRETTA testuale aggiornata. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) IlindiTel, sfida valida come 5^ giornata del Gruppo A dell’di. Inarrestabili in campionato, dove sono arrivate quattro vittorie in altrettante partite, gli uomini di coach Galbiati faticano in campo europeo, dove è arrivata una sola vittoria, nel secondo turno contro il Trefl, prima delle pesanti sconfitte contro Podgorica e Bahcesehir. Ora, una partita casalinga contro una squadra di altissimollo, che ha perso solo la partita di esordio contro Badalona, per ritrovare fiducia. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di mercoledì 23 ottobre, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

EuroCup - Trento vs Hapoel Tel Aviv (17-11, 7') - Avanti Trento con l'arresto e tiro dalla media di Cale, ma ci sono subito problemi con il tabellone segnapunti come accaduto ieri al Taliercio in Reyer-Amburgo. Alla ripresa Beverley perde palla e ... (pianetabasket.com)

Diretta Trento Hapoel Tel Aviv/ Streaming video tv: test ostico (Eurocup, oggi 23 ottobre 2024) - Diretta Trento Hapoel Tel Aviv streaming video tv, oggi mercoledì 23 ottobre 2024: orario e risultato live della partita di Eurocup per l’Aquila. (ilsussidiario.net)

Sport in tv oggi (mercoledì 23 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi, mercoledì 23 ottobre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa ... (oasport.it)