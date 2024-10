LIVE – Trento-Hapoel Tel Aviv 14-7, Eurocup 2024/2025 basket: RISULTATO in DIRETTA (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il RISULTATO in DIRETTA LIVE di Trento-Hapoel Tel Aviv, sfida valida come 5^ giornata del Gruppo A dell’Eurocup 2024/2025 di basket. Inarrestabili in campionato, dove sono arrivate quattro vittorie in altrettante partite, gli uomini di coach Galbiati faticano in campo europeo, dove è arrivata una sola vittoria, nel secondo turno contro il Trefl, prima delle pesanti sconfitte contro Podgorica e Bahcesehir. Ora, una partita casalinga contro una squadra di altissimo LIVEllo, che ha perso solo la partita di esordio contro Badalona, per ritrovare fiducia. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di mercoledì 23 ottobre, con Sportface che vi fornirà una DIRETTA testuale aggiornata. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) IlindiTel, sfida valida come 5^ giornata del Gruppo A dell’di. Inarrestabili in campionato, dove sono arrivate quattro vittorie in altrettante partite, gli uomini di coach Galbiati faticano in campo europeo, dove è arrivata una sola vittoria, nel secondo turno contro il Trefl, prima delle pesanti sconfitte contro Podgorica e Bahcesehir. Ora, una partita casalinga contro una squadra di altissimollo, che ha perso solo la partita di esordio contro Badalona, per ritrovare fiducia. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di mercoledì 23 ottobre, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata.

