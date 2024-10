Oasport.it - LIVE Berrettini-Tiafoe, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: tocca a Zverev, poi l’italiano in serata

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:47 Con un perentorio e rapido 6-2 Alexandersi aggiudica il primo parziale su Marcos Giron. Al termine dell’incontro sarà la volta di. 17.55 Brandon Nakashima ha vinto il derby statunitense contro Tommy Paul per 6-4, 6-4. Ora toccherà acontro Giron, poi spazio a Matteo. 17.11 Al termine di Nakashima-Paul si giocherà la sfida tra il tedescoe lo statunitense Giron. Dopo il testa a testa tra il teutonico e l’americano toccherà a Matteocontro lo statunitense Frances. 17.10 Il bulgaro Dimitrov ha sconfitto il cinese Zhang per 6-4, 7-5 nella prima partita disputata sul Campo Centrale. In corso di svolgimento il derby statunitense tra Nakashima e Paul: al momento il punteggio è di 6-4, 1-1.