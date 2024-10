LIVE – Berrettini-Tiafoe 3-1, secondo turno Atp Vienna 2024: RISULTATO in DIRETTA (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Berrettini-Tiafoe, incontro valevole per il secondo turno del torneo ATP 500 di Vienna 2024 (cemento indoor). Il campione romano ha esordito con un successo in due set ai danni del qualificato ungherese Marton Fucsovics, battuto senza concedere neppure una palla break. Per un posto nei quarti di finale adesso trova di fronte a lui l’esuberante tennista a stelle e strisce, che nel primo round è riuscito ad avere la meglio nei confronti del mancino britannico Cameron Norrie. Tra i due giocatori si tratta del terzo precedente della carriera, con il bilancio che si trova in perfetta parità (1-1). Sulla base delle quote dei bookmakers sarà Berrettini a partire leggermente sfavorito. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel torneo ATP 500 di(cemento indoor). Il campione romano ha esordito con un successo in due set ai danni del qualificato ungherese Marton Fucsovics, battuto senza concedere neppure una palla break. Per un posto nei quarti di finale adesso trova di fronte a lui l’esuberante tennista a stelle e strisce, che nel primo round è riuscito ad avere la meglio nei confronti del mancino britannico Cameron Norrie. Tra i due giocatori si tratta del terzo precedente della carriera, con il bilancio che si trova in perfetta parità (1-1). Sulla base delle quote dei bookmakers saràa partire leggermente sfavorito.

