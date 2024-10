L'intelligenza artificiale sta creando un nuovo modo di pensare (Di mercoledì 23 ottobre 2024) AGI - L'interazione tra esseri umani e intelligenza artificiale sta dando forma a un nuovo sistema di pensiero, un nuovo schema cognitivo esterno alla mente umana ma capace di potenziarne le abilità cognitive, chiamato Sistema 0, che si colloca accanto ai due modelli di pensiero umano che sono il Sistema 1, caratterizzato da pensiero intuitivo, rapido e automatico, e il Sistema 2, un pensiero più analitico e riflessivo. Tuttavia, il Sistema 0 introduce un ulteriore livello di complessità, cambiando radicalmente il panorama cognitivo in cui operiamo e potrebbe dunque segnare un passo avanti epocale nell'evoluzione della nostra capacità di pensare e prendere decisioni. Sarà compito dell'umanità garantire che questo progresso sia utilizzato in modo da migliorare la nostra autonomia cognitiva, senza comprometterla. Agi.it - L'intelligenza artificiale sta creando un nuovo modo di pensare Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) AGI - L'interazione tra esseri umani esta dando forma a unsistema di pensiero, unschema cognitivo esterno alla mente umana ma capace di potenziarne le abilità cognitive, chiamato Sistema 0, che si colloca accanto ai due modelli di pensiero umano che sono il Sistema 1, caratterizzato da pensiero intuitivo, rapido e automatico, e il Sistema 2, un pensiero più analitico e riflessivo. Tuttavia, il Sistema 0 introduce un ulteriore livello di complessità, cambiando radicalmente il panorama cognitivo in cui operiamo e potrebbe dunque segnare un passo avanti epocale nell'evoluzione della nostra capacità die prendere decisioni. Sarà compito dell'umanità garantire che questo progresso sia utilizzato inda migliorare la nostra autonomia cognitiva, senza comprometterla.

