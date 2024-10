Lapresse.it - Lillo: “Commedia di seconda categoria? Rivedetevi ‘La grande guerra’ di Monicelli”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) “A chi dice che laè un genere minore, dico che forse il più bel film realizzato sugli orrori della Prima guerra mondiale è ‘Laguerra‘ diche è, appunto, una”., al secolo Pasquale Petrolo, è stato ospite della Festa del Cinema di Roma per un incontro con dei ragazzi sul tema della. Un’occasione peranche per sottolineare in termini positivi il contributo delle nuove generazioni. “Io sono ottimista sulle nuove generazioni. Ho a che fare con i giovani anche sul lavoro, mi piace lavorare con loro perché alcuni di loro, quelli più aperti che hanno saputo sfruttare le possibilità di internet, stanno crescendo molto bene”, ha spiegato. “Dal punto di vista del mio lavoro, vedo una generazione di nuovi comici interessantissima, sono molto giovani ma portano avanti un discorso umoristico diverso.