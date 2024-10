Liberoquotidiano.it - Libano, attacco di Israele a Beirut: l'edificio crolla su se stesso

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Unaereo israeliano ha raso al suolo una Ghobeiry, un quartiere a sud di. Il raid è avvenuto 40 minuti dopo il monito del portavoce militare israeliano Avichay Adraee che sosteneva che nei due palazzi presi di mira ci fossero “strutture di Hezbollah”. Gli edifici si trovano in un'area molto trafficata, di fronte a un grande parco che è diventato un rifugio per molte famiglie sfollate ed è situato nelle vicinanze della residenza dell'ambasciatore francese in. Al momento non sono state segnalate vittime. In seguito all'avvertimento di, il portavoce principale di Hezbollah stava tenendo una conferenza stampa programmata a poche centinaia di metri dall'area colpita. L'evento è stato rapidamente interrotto e i giornalisti e il portavoce hanno evacuato il luogo. L'esercito israeliano non ha rilasciato commenti sull'obiettivo dell'