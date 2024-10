Viterbotoday.it - L'ex Viterbese Pesoli alla guida del Frosinone Primavera

Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) L'exEmanuelearriva sulla panchina del, impegnato nel campionato di2. Dopo la promozione di Leandro Greco in prima squadra, in seguito all'esonero di mister Vivarini, la scelta è ricaduta proprio sul tecnico nato in Ciociaria, ad Anagni. In