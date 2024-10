Ilrestodelcarlino.it - L’ex ceo di Gucci . Marco Bizzarri salva Cervia dall’ondata di fango

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) "Questa è la prova che se chi può dona qualcosa per chi ha bisogno, specie in situazioni di crisi come le alluvioni, qualcosa di buono si può fare". Parla con concretezza e la schiettezza che lo contraddistinguono da sempre, nato e cresciuto a Rubiera e trapiantato in Romagna, grande manager internazionale, già ceo di Stella McCartney e Bottega Veneta, poi dal 2014 al luglio 2023 ceo e presidente di, che dopo l’uscita dal colosso di Kering ha costituito la holding di famiglia Nessifashion con cui ha rilevato il 23% del brand Elisabetta Franchi, marchio di abbigliamento e accessori al femminile con sede a Bologna.è soddisfatto dei risultati della donazione fatta mesi fa dopo l’alluvione estiva che aveva colpito alcune località vicine a