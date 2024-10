Linkiesta.it - L’evoluzione della moda maschile nella comunità nera

Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Lo scorso 9 ottobre è stato svelato il tema del Met Gala, l’evento mediatico più seguito all’interno del fashion system, in programma ogni anno al Metropolitan museum of art di New York. Per la prima volta dal 2003, l’appuntamento sarà dedicato alla, con il titolo Superfine: Tailoring Black Style. Un chiaro riferimento al libro “Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity” (Durham: Duke UP, 2009) di Monica L. Miller, docente di letteratura afroamericana e ora curatricenuova mostra dial museo di Manhattan (inaugurerà il 5 maggio stesso, in occasione del Gala). Si tratta di un testo pionieristico sulla storia del black dandyism, in cui l’autrice sfata l’idea che la figura del dandy sia stata soltanto incarnata dall’uomo bianco, ripercorrendo il modo in cui il dandismo si è evoluto