Foggiatoday.it - Layla morta senza possibilità di salvarsi

Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024), la nostra amata cucciola di dieci anni che fino a sabato era in perfetta salute, giocava e conduceva una vita normale, purtroppo è venuta a mancare l'altra notte per un “blocco intestinale”, così come lo hanno definito al telefono i veterinari.Come è già noto, non abbiamo una sanità