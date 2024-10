Laboratorio tessile abusivo nel Napoletano, 15 vittime di caporalato (Di mercoledì 23 ottobre 2024) NAPOLI (ITALPRESS) – Blitz della Guardia di Finanza finalizzato al contrasto dell’abusivismo commerciale nel Comune di Palma Campania, in provincia di Napoli. Le Fiamme gialle hanno individuato nella zona industriale del Comune un opificio abusivo, operante in assenza delle prescritte autorizzazioni, dedito alla realizzazione di capi di abbigliamento e dei relativi accessori. L’intervento ha consentito di sequestrare l’intero complesso industriale di 350 metri quadrati, 67 macchinari per la lavorazione tessile, oltre 33 mila capi di abbigliamento tra prodotti finiti e semilavorati, 1.500 etichette riportanti l’indicazione “Made in Italy”, 5.300 metri di fibra elastica e oltre 8,5 quintali di rifiuti speciali non pericolosi. Unlimitednews.it - Laboratorio tessile abusivo nel Napoletano, 15 vittime di caporalato Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) NAPOLI (ITALPRESS) – Blitz della Guardia di Finanza finalizzato al contrasto dell’abusivismo commerciale nel Comune di Palma Campania, in provincia di Napoli. Le Fiamme gialle hanno individuato nella zona industriale del Comune un opificio, operante in assenza delle prescritte autorizzazioni, dedito alla realizzazione di capi di abbigliamento e dei relativi accessori. L’intervento ha consentito di sequestrare l’intero complesso industriale di 350 metri quadrati, 67 macchinari per la lavorazione, oltre 33 mila capi di abbigliamento tra prodotti finiti e semilavorati, 1.500 etichette riportanti l’indicazione “Made in Italy”, 5.300 metri di fibra elastica e oltre 8,5 quintali di rifiuti speciali non pericolosi.

