Milanotoday.it - La strada davanti a una scuola che potrebbe diventare pedonale

Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Anche in via Ricciarelli, a San Siro,sorgere una "piazza aperta"a una, cioè uno spazio inibito alle automobili. Per ora è un'idea lanciata da Legambiente, ma a cui il Comune di Milano si sta mostrando molto interessato. Tanto che, venerdì 25 ottobre, quando verrà fatto