Quotidiano.net - La serie tv su Avetrana è stata bloccata. Il tribunale di Taranto accoglie il ricorso

(Di mercoledì 23 ottobre 2024), 23 ottobre 2024 - Latv suche rievoca l’omicidio di Sarah Scazzi potrebbe essere diffamatoria e dunque non andrà in onda: lo ha deciso ildi. La pronuncia stabilisce la sospensione cautelare della fiction dal titolo '. Qui non è Hollywood', la cui prima puntata sarebbe dovuta andare in onda dopodomani, 25 ottobre, su Disney+. Il giudice ha fissato l'udienza di comparizione delle parti per il 5 novembre.