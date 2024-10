Ilgiorno.it - La Schindler ricorda Beatrice. Stage in premio ai giovani laureati

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Candidature aperte fino al 28 ottobre per la borsa di studio “Penati“ dedicata aiin materie umanistiche o risorse umane con preferenza per chi vive a Concorezzo. La dipendente di, il gruppo degli ascensori con quartier generale in città, è scomparsa due anni fa dopo una malattia che non le ha lasciato scampo, e l’azienda, dove la 31enne aveva intrapreso una promettente carriera, ha deciso dirla offrendo un’opportunità a talenti emergenti (sul sito dell’amministrazione tutti i dettagli) con il patrocinio del Comune., cresciuta a Concorezzo, era una ragazza solare, brillante e stimata dai colleghi. Prima di diventare la professionista conosciuta e ben voluta da tutti, si era laureata in International Management alla Cattolica, a Milano, e aveva aggiunto un master a Ca’ Foscari, a Venezia.