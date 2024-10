La Promessa Anticipazioni 24 ottobre 2024: Don Alonso mette Curro in isolamento e indaga. Cruz trema! (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Vediamo le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Rete4 il 24 ottobre 2024. Nell'episodio della Soap Don Alonso metterà Curro in isolamento per proteggerlo dal suo nemico. Il marchese non vorrà più permettere che suo nipote corra il rischio di essere ucciso. Per Cruz si metterà male? Comingsoon.it - La Promessa Anticipazioni 24 ottobre 2024: Don Alonso mette Curro in isolamento e indaga. Cruz trema! Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Vediamo lee le Trame della puntata de Lain onda su Rete4 il 24. Nell'episodio della Soap Donràinper proteggerlo dal suo nemico. Il marchese non vorrà più perre che suo nipote corra il rischio di essere ucciso. Persirà male?

