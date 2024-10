Periodicodaily.com - La morte di Gülen innesca una nuova ondata di censura online in Turchia

Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ladi Fethullahunadiin. 177 utenti social sono sotto indagine per aver un post sul defunto, mentre 200 utenti, per lo più giornalisti, hanno visto i loro account X bloccati per ragioni sconosciute.: ladiunadi