Bolognatoday.it - "La fortuna con la f maiuscola"

Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) A Cinema Nuovo di Vergato va in scena la rappresentazione teatrale della commedia "Lacon la F", in programma venerdì sera alle ore 20:30.La commedia è messa in scena dalla compagnia teatrale "Gli Arrangiati", nota per il suo impegno nella promozione del teatro amatoriale e