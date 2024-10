Lanazione.it - La compagnia francese Crève-coeur in residenza artistica a Sansepolcro

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Arezzo, 23 ottobre 2024 – Pranzo di compleanno,la prova aperta al pubblico, venerdì 25 ottobre alle 21:00, al Teatro alla Misericordia diUn lavoro di teatro di figura per due attrici e una marionetta Laè in, al lavoro su Il pranzo di compleanno, spettacolo per due attrici e una marionetta che verrà presentato al pubblico nella prova aperta di venerdì 25 ottobre alle 21:00, al Teatro alla Misericordia gestito dall’Associazione CapoTrave/Kilowatt. Lo spettacolo vede in scena Myriam Fichter e Araksan Laisney dirette da Clémentine Lorain e racconta la storia di Elena, il rituale del suo compleanno e i tentativi di scomparsa, alla ricerca di una nuova identità. Dichiara la regista: “Il progetto è partito dal ricordo del Rituel d'anniversaire di Sophie Calle e dalla sua esplorazione del tema del rituale.