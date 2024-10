Novaratoday.it - La cocaina nascosta nella sigaretta elettronica: giovane in manette per spaccio

Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Fermato per un controllo mentre era in sella alla sua bicicletta, è finito inperdi droga.É successo nei giorni scorsi a Verbania, dove la polizia ha fermato un, già noto alle forze dell'ordine per precedenti in materia di droga, che è stato trovato con 10 grammi di