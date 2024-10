Lanazione.it - La Chirurgia Generale del Valdarno ha un nuovo direttore

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Arezzo, 23 ottobre 2024 – Novità importanti all'interno dell'ospedale di Santa Maria alla Gruccia. Il nosocomio di vallata ha infatti undellae d'Urgenza. Si tratta del dottor Enrico Andolfi, già in pianta stabile alladell'Ospedale della Valtiberina, che si trasferirà indove guiderà l'Unità Operativa Complessa del presidio La Gruccia a partire dal 1° novembre. Laureatosi nel 1997 in Medicina epresso l'Università degli studi di Siena, l'anno dopo ottiene l'abilitazione all'esercizio della professione. Nel 2005, sempre all'Università di Siena, si specializza in. Nel corso della sua carriera il dottor Andolfi ha esteso e approfondito il suo campo di ricerca con corsi e master universitari di perfezionamento in Italia e all'estero.