La Carta Docente arriverà anche ai precari ma la cifra ora è un mistero | Migliaia di insegnanti saranno ancora esclusi – L’intervista

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nel testo della legge di bilancio 2025, approvato dal Quirinale e depositato alla Camera, spunta una novità rilevante per il mondo degli: laverrà assegnata in modo strutturaleai docenti con contratto di supplenza annuale. Si tratta di un’apertura significativa verso iche erano stati sin quida questo beneficio. Resta in dubbio, però, se l’importo di 500 euro rimarrà invariato.