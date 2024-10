Linkiesta.it - Israele ha confermato di aver ucciso il nuovo leader di Hezbollah

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)haufficialmente l’uccisione di Hashem Safieddine, considerato il successore designato di Hassan Nasrallah, ildideceduto il 27 settembre in un attacco aereo israeliano. Safieddine era figura di spicco del gruppo terroristico libanese sostenuto dall’Iran ed è stato eliminato in un raid tre settimane fa nei sobborghi meridionali di Beirut. Safieddine, cugino di Nasrallah e membro del Consiglio della Jihad di, aveva un ruolo strategico all’interno dell’organizzazione: oltre a gestire le operazioni militari controllava gli affari finanziari e amministrativi attrso il Consiglio esecutivo. Inoltre negli ultimi mesi Safieddine era diventato il portavoce più in vista, complice anche la scelta di Nasrallah di limitare le sue apparizioni pubbliche per motivi di sicurezza.