Inter all'ultimo respiro: Thuram entra e sistema lo Young Boys al 93esimo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Seconda vittoria consecutiva nella terza giornata di Champions League per l'Inter, che si impone nel finale per 0 a 1 in casa degli svizzeri dello Young Boys. Sul campo in erba sintetica di Berna, i nerazzurri trovano la vittoria grazie a un gol di Thuram al 93' in pieno recupero. In precedenza Arnautovic sbaglia un rigore. Con questa vittoria, la squadra di Inzaghi si porta aggancia il gruppo di squadre al secondo posto in classifica con 7 punti. Nel prossimo turno l'Inter se la vedrà contro l'Arsenal a San Siro il 6 di novembre. Liberoquotidiano.it - Inter all'ultimo respiro: Thuram entra e sistema lo Young Boys al 93esimo Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Seconda vittoria consecutiva nella terza giornata di Champions League per l', che si impone nel finale per 0 a 1 in casa degli svizzeri dello. Sul campo in erba sintetica di Berna, i nerazzurri trovano la vittoria grazie a un gol dial 93' in pieno recupero. In precedenza Arnautovic sbaglia un rigore. Con questa vittoria, la squadra di Inzaghi si porta aggancia il gruppo di squadre al secondo posto in classifica con 7 punti. Nel prossimo turno l'se la vedrà contro l'Arsenal a San Siro il 6 di novembre.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Champions - l'Inter soffre ma batte lo Young Boys - A Berna finisce 1-0 grazie al francese entrato dalla panchina, dopo tanta sofferenza e un rigore sbagliato da Arnautovic. Il match resta apertissimo a qualsiasi risultato, sono pero' gli uomini di Inzaghi a premere con più insistenza: al 66' Taremi spara alto da ottima posizione dopo un cross basso da destra, una decina di minuti più tardi invece e' il neo entrato a Zielinski a sfiorare il palo con un mancino dal limite su passaggio di Dimarco. (Agi.it)

Thuram in volata, Inter corsara a Berna - Vittoria in volata per l’Inter che si è imposta 1-0 nella terza giornata di Champions League in casa degli svizzeri dello Young Boys, volando così a 7 punti in classifica, alle spalle solo di Aston Vi ... (sportal.it)

Young Boys Inter voti e pagelle, bocciatura netta: è stato il peggiore - Le pagelle di Young Boys Inter, valida per la terza giornata della Champions League. Simone Inzaghi la vince con i cambi. (minutidirecupero.it)

Champions League, Inter corsara in Svizzera: Young Boys battuto 0 a 1 - Seconda vittoria consecutiva nella terza giornata di Champions League per l'Inter, che si impone nel finale per 0 a 1 in casa degli svizzeri dello Young Boys. (lapresse.it)