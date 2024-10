Quicomo.it - incidente a Senna Comasco: ferito in modo grave 17enne con la moto

Leggi tutta la notizia su Quicomo.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)poco prima delle ore 15 di mercoledì 23 ottobre 2024. Un'auto e unasi sono scontrate in via Rovelli (località Navedano). Ad avere la peggio è stato il giovane centauro, un ragazzo di 17 anni rimastoinpiuttosto. I soccorsi sono intervenuti in