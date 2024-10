Chietitoday.it - In più di 300 a Canosa Sannita: entusiasmo e spettacolo per l'ormai storica gara podistica [FOTO]

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)si è preparata a dovere per mettere in scena la dodicesima edizione dellarientrante nei circuiti Corrilabruzzo UISP e Corrilabruzzo 2024. Una manifestazione firmata Progetto Running che per la dodicesima volta ha fatto rivivere questa tradizione sportiva