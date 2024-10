Impresa Fasano: contro la Palmese arriva la prima vittoria dei biancazzurri (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il Fasano riesce a conquistare la prima vittoria stagionale contro una delle formazioni più in forma di questo avvio di stagione, la Palmese. Allo stadio comunale di Palma Campania i biancazzurri sono riusciti ad imporsi per 1-0, risultato che vale il secondo risultato utile di fila dopo il Brindisireport.it - Impresa Fasano: contro la Palmese arriva la prima vittoria dei biancazzurri Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ilriesce a conquistare lastagionaleuna delle formazioni più in forma di questo avvio di stagione, la. Allo stadio comunale di Palma Campania isono riusciti ad imporsi per 1-0, risultato che vale il secondo risultato utile di fila dopo il

Impresa Fasano: contro la Palmese arriva la prima vittoria dei biancazzurri - Un gol di Vasil all'80' ha permesso alla formazione guidata da Gaetano Iannini di conquistare un importante blitz in ottica salvezza ... (today.it)

