Lanazione.it - "Illusorio credere che non ci siano ricadute"

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) La Fondazione Turati gestisce una struttura a Gavinana che accoglie 130 ospiti nelle due Rsa (da 60 e da 70 posti), e altri 90 pazienti per le cure destinate alla disabilità o nei percorsi di riabilitazione, contando su un personale tra infermieri, Oss, terapisti, psicologi, e animatori, di 200 dipendenti. Si tratta della struttura più importante sul territorio provinciale. Nella sede di Gavinana sono attualmente 48 i posti letto dati in convenzione alla Asl nel reparto di riabilitazione, dunque posti letto di fatto destinati al percorso della sanità pubblica. Di questi, come ci spiega il direttore generale Maurizio De Scalzi, circa 22 restano annualmente non occupati. Una riserva che evidenzia le potenzialità della struttura, che potrebbe arricchire la sua offerta in convenzione con l’Asl Toscana Centro.