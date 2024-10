Ilgiornaleditalia.it - Ilaria Salis chiede piagnucolando protezione al Parlamento Europeo contro l'Ungheria di Orban

Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) L'immagine perfetta della sinistra padronale, che si rivolge ai padroni della UE per averePiù pugnace che mai, l'di Viktornon demorde sul surreale caso di: e adesso torna are la revoca dell'immunità parlamentare, in grazia della quale la sedicen