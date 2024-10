Casertanews.it - Il sindaco firma 12 deleghe ai funzionari per il rilascio di documenti

Leggi tutta la notizia su Casertanews.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ildi Aversa Franco Matacena12per consentire ad altrettantidel settore Anagrafe ildialla cittadinanza.Gli incarichi - 7 per il settore anagrafe, 4 per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e uno per lo stato civile -