Ferraratoday.it - Il sapore del puro cioccolato invade il centro storico: tre giorni dedicati ai golosi

Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024), preparatevi. Il gusto irresistibile delincontra l'artigianato di altissima qualità in una cornice dalla forte caratterizzazione storica. È in programma a partire da venerdì 25 e fino a domenica 27, in piazza Castello, la più deliziosa delle rassegne autunnali.Iscriviti al