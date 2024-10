Baritoday.it - Il ricordo di Florian Mesuti, vittima innocente di Mafia nel quartiere Libertà: la cerimonia a Durazzo

Leggi tutta la notizia su Baritoday.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) L'assessore comunale barese ai Controlli, alla Legalità, alla Trasparenza e all’Antisociale, Nicola Grasso, ha rappresentato l’amministrazione comunale a, in Albania, in occasione dell’evento commemorativo organizzato da Libera Puglia, in collaborazione con il Comune albarese e