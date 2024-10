Romatoday.it - Il recidivo dello Zodiaco "beccato" con dodici chili di oppio

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il lupo, a quanto pare, perde il pelo ma non il vizio. Un 55enne indiano è stato arrestato dai carabinieri. I militari, dopo la perquisizione in auto e a casa, hanno trovato 12diin bulbi essiccati. A marzo era già finito nei guai per la detenzione della stessa sostanza stupefacente