Il prezzo del gas chiude in aumento a 4138 euro

Il prezzo del gas chiude in rialzo, con le interruzioni dei flussi in Norvegia e gli eventuali impatti delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Ad Amsterdam le quotazioni concludono la seduta in aumento dell'1,66% a 41,38 euro al megawattora.

