Vanityfair.it - Il poliziotto che ha soccorso Celeste Palmieri, vittima di femminicidio: «A casa ho pianto con mia moglie»

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) «Le ho stretto la mano per cercare di tenerla in vita» ha detto al Corriere della Sera Francesco De Gregorio, l'agente del commissariato intervenuto per tentare di soccorrere la donna, uccisa dal marito a San Severo